اليوم.. وزارة النفط تجري التنافس على مشاريع ملحق جولتي التراخيص الخامسة والسادسة

2024-05-11 08:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، عن إجراء التنافس بين الشركات المتقدمة على مشاريع ملحق جولة التراخيص الخامسة وجولة التراخيص السادسة التي تشمل الحقول النفطية والغازية.وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد لوكالة الأنباء العراقية(واع)، إن "اليوم الأول سيشمل الإعلان عن الشركات الفائزة للحقول (حقل شرقي بغداد - الامتدادات الشمالية، حقل ديمة – ميسان - حقل الفرات الأوسط - عكاشات - الفاو - العنز - تل حجر - بولخانة - عانة)".