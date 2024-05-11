أنشيلوتي يفتح طريق برشلونة نحو كيميتش

2024-05-11 08:54:03 - المصدر: واع

متابعة - واعيشعر مسؤولو نادي برشلونة بطمأنينة إزاء عدم تحرك ريال مدريد لإفساد مساعيهم لضم الدولي الألماني (جوشوا كيميتش) نجم بايرن ميونخ.ويعد كيميتش ضمن قائمة خيارات البارسا لتعزيز خط الوسط في ظل طلب المدرب تشافي هيرنانديز التعاقد مع لاعب ارتكاز.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن برشلونة يدرك استحالة تحرك الريال للتعاقد مع كيميتش، في ظل وجود مدربه كارلو أنشيلوتي، الذي كانت علاقته متوترة مع اللاعب الألماني، خلال قيادة الإيطالي للفريق البافاري.وكان كيميتش قد صرح في وقت سابق عن تلك الفترة، قائلا: "في ذلك الوقت، لم أكن ألعب بكثرة، لهذا فكرت في مغادرة النادي لبعض الوقت، لكن كارلو (أنشيلوتي) رحل بعدها، وتحولت إلى لاعب أساسي مجدداً، وفزنا بكل شيء".ولم يكن كيميتش آنذاك ضمن أولويات أنشيلوتي، الذي كان يعول على لاعبين آخرين بشكل أكبر، أمثال تشابي ألونسو، أرتورو فيدال، تياجو ألكانتارا، وخافي مارتينيز.وأبرزت الصحيفة الكتالونية أن الفصل الأخير من هذه العلاقة المتوترة، كان حاضراً في ملعب سانتياجو برنابيو، بعد مباراة الريال وبايرن الأخيرة (2-1) في دوري الأبطال.فقد قال مدرب الميرينجي عقب المباراة، عن الهدف الملغي لفريقه، إن كيميتش حاول التحايل على الحكم بعد احتكاكه بناتشو فيرنانديز، مدافع ريال مدريد.المصدر: كورة