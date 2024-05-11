النفط ينهي أسبوعا مليئا بالمكاسب.. وخاما البصرة ينتعشان

2024-05-11 08:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حافظت أسعار النفط العالمية على مسارها المتصاعد للجلسة الثالثة على التوالي، لعدة أسباب اقتصادية وامنية وجيوسياسية عالمية، فيما ارتفع خاما البصرة الثقيل والمتوسط أيضا. وتسبب اشتداد التوترات بمنطقة الشرق الأوسط، فضلا عن تزايد تفاؤل الأسواق حول انتعاش الطلب العالمي، وارتفاع عدد طلبات الإعانات الأمريكية بالأسبوع الماضي بشكل أكبر من توقعات الأسواق في تحسين الأداء اليومي والاسبوعي لاسعار النفط الأسبوع الماضي. وسجلت أسعار العقود الفورية لخام برنت ارتفاعا بنسبة 0.34 إلى 84.054 دولار للبرميل، وفي نفس الوقت، ارتفعت أسعار العقود الفورية لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 0.38 ليسجل 79.37 دولار للبرميل. وعلى الصعيد الأسبوعي، تتجه أسعار النفط الخام لتحقيق مكاسب أسبوعية واضحة مع انتهاء تداولات اليوم، حيث قدرت أرباح النفط منذ أولى جلسات الأسبوع وحتى الآن نحو 1.85. وفي ذات السياق سجل خاما البصرة الثقيل والمتوسط ارتفاعا بين 0.76 و0.92، حيث سجل خام البصرة الثقيل 83.3 دولار للبرميل، اما المتوسط فبلغ 86.4 دولار للبرميل.