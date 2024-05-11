ضمن التحديث الجديد من Galaxy AI في العراق.. اللغة العربية الآن متاحة على هاتف Galaxy S23 FE وسلسلة Galaxy S23 وسلسلة هواتف Galaxy S24 وهاتفي Galaxy Flip5 & Fold5

2024-05-11 08:57:52 - المصدر: سامسونج

بغداد، العراق، 11 أيار 2024: أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي عن أن اللغة العربية أصبحت متاحة على مجموعة من الهواتف التي تدعم الذكاء الاصطناعي Galaxy AI في العراق وهي: Galaxy S23 FE وسلسلة Galaxy

S23وسلسلة هواتف Galaxy S24 بالإضافة إلى هاتف Galaxy Flip 5 وهاتف5 Galaxy Fold بحيث أصبحت الآن الترجمة المباشرة متوفرة للغة العربية.

ويأتي هذا التحديث ضمن سلسلة من الابتكارات التي تقوم بها شركة سامسونج بشكل مستمر، بحيث يصبح الآن عدد اللغات التي تدعمها أجهزة سامسونج 16 لغة. وتعمل سامسونج على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة ليشمل المزيد من مستخدمي Galaxy على مستوى العالم. كما تعتزم سامسونج تقديم أربع لغات أخرى في وقت لاحق من هذا العام، تشمل الرومانية والتركية والهولندية والسويدية، بالإضافة إلى اللغة الصينية التقليدية والبرتغالية الأوروبية.

وأكّد السيد سانجمين كيم، المدير العام لشركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي في العراق قائلا "إننا في سامسونج ملتزمون بتعزيز انتشار اللغة العربية ووصول الذكاء الاصطناعي في الأجهزة المحمولة للجميع؛ وهذا جزء من التزامنا الدائم بتطوير تقنياتنا المبتكرة وتجارب الذكاء الاصطناعي المتميّزة على الأجهزة المحمولة، بما يرضي توقعات الجمهور".

وويشتهر هاتف Galaxy S23 FE بالتصميم المميز لسلسلة Galaxy S والكاميرا الاحترافية والأداء السلس للألعاب للارتقاء بأنشطتك اليومية. ويلتزم هاتف Galaxy S23 FE بتصميم سلسلة S الشهير مع الكاميرا الجديدة واللمسات النهائية المتميزة المحمية بمقاومة الماء والغبار بمعيار IP68 للحصول على شاشة أكثر أناقة. ويتميز أيضاً باستخدام مواد معاد تدويرها وطريقة تغليفه، لضمان مستويات أعلى من المتانة والخصائص العملية والاستدامة. بالإضافة إلى كاميراته الممتازة في التصوير في الاضاءات العالية والمنخفضة مع تصوير بورترية، عدا عن السماعات الخارجية التي تقدم صوت مميز.

أما جهازGalaxy S23 Ultra فيتميز بكاميرات ممتازة سواء في تصوير الصور أو الفيديوهات، ودعمه الكامل للقلم الـ S-Pen الذي يأتي بداخل الهاتف، الإضافة إلى ذاكرة تخزين من النوع الأسرع UFS 4.0 مع رام سريع جدا من نوع LPDDR5X .أما الشاشة فتأتي بأقل انحناءات ممكنة في الاطراف لتقدم تجربة مميزة بالإضافة لدعمها للتردد الأعلى الـ 120 Hz مع الحفاظ على سطوع عالي تحت الشمس، بالإضافة إلى الصوت الستيريو العالي والمميز.

ويقدم جهاز سامسونج Galaxy Flip5 للمستخدم تجربة جديدة من خلال إمكانية طيه واستخدامه بسهولة. أيضا الجهاز مقاوم للماء IPX8 ويأتي مع طبقة حماية جوريلا جلاس. وللجهاز شاشتين؛ خارجية كبيرة بمزايا وتطبيقات أكثر، وشاشة داخلية قابلة للطي. وتقدم الكاميرات في هذا الجهاز تجربة رائعة في الصور والفيديوهات، كما يتميز بمعالج قوي، بالإضافة إلى وجود بصمة في زر التشغيل وتقنية التعرف على الوجه.

أما جهاز سامسونج Galaxy Fold 5 فيتميز بتصميمه الرفيع ووزنه الخفيف وأداء قوي ومتفوق بفضل معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 المستخدم ، بالإضافة إلى وجود نظام تشغيل أندرويد 14 مع واجهة سامسونج المخصصة للـ Fold والتي تم تطويرها بشكل كبير .

ويتمتع هذا الجهاز بشاشتين Dynamic AMOLED قابلتين للطي وتدعمان معدل تحديث يصل إلى 120 Hz مما يضمن لك رؤية مميزة وحية، بالإضافة إلى تجربة شاشة كاملة بدون حواف بحيث تكون الكاميرا الأمامية مدفونة أسفل الشاشة ولا تؤثر على العرض .أيضا يدعم الجهاز صوت الستيريو العالي والمميز، كما يدعم تصوير فيديوهات 8K .

وسيتمكن المستخدمون من تنزيل اللغة العربية وحزم اللغات واللهجات الجديدة المدعومة في التحديث الجديد لـ Galaxy AI بشكل تدريجي عبر إعدادات التطبيق.

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