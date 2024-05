2024-05-11 09:16:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:منحت مديرية بيئة ذي قار، في نيسان الماضي، موافقات بيئية لـ 10 مشاريع تنوعت بين صناعية وخدمية وزراعية، وذلك لضمان ممارستها عملها دون أي مساءلة قانونية. وأوضح مدير بيئة ذي قار، الدكتور محسن عزيز لشبكة اخبار الناصرية أنّه تمّ إجراء كشف ميداني على مواقع هذه المشاريع للتأكد من...

