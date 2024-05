2024-05-11 09:16:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:مواليد اليوم السبت 11 أيار مايو من برج الثور.يتميز مولود برج الثور بشخصيته القويّة الصلبة؛ فهو إنسان صبره طويل وهمته عالية، نادراً ما يصاب بالإحباط أو اليأس، يسعى بخطوات ثابتة وبطيئة لتحقيق أهدافه بنجاح أكيد، فهو إنسان دؤوب محب لعمله ومخلص في أدائه ودقيق في تنفيذه، يحبّ أن...

