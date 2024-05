2024-05-11 09:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:نفذت قيادة شرطة ذي قار، عملية أمنية واسعة في قضاء كرمة بني سعيد، وذلك لتعقب المطلوبين والبحث عن السلاح غير المرخص. وذكرت الشرطة في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية ان العملية ضمت قوة أمنية مشتركة من سرية سوات والفوج التكتيكي وقسم استخبارات ومكافحة ارهاب كرمة بني سعيد ومفارز...

The post قيادة شرطة ذي قار تنفذ عملية أمنية واسعة في كرمة بني سعيد appeared first on شبكة اخبار الناصرية.