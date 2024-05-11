تشكيلة البرازيل بكوبا أميركا من دون نيمار

2024-05-11 09:48:02 - المصدر: واع

متابعة - واعاستبعد نيمار من تشكيلة منتخب البرازيل الذي سيشارك في بطولة كوبا أميركا، بينما تم ضم المهاجم الشاب إندريك.وكان من المتوقع أن يستبعد نيمار، الذي يلعب في صفوف نادي الهلال السعودي ويتعافى من تمزق الرباط الصليبي الأمامي، من البطولة التي تنظم في الولايات المتحدة في شهري حزيران وتموز.وسجل إندريك (17 عاماً)، والذي سينضم قريباً لريال مدريد، للبرازيل في الفوز على إنجلترا 1-0 في ملعب ويمبلي، وفي التعادل أمام إسبانيا 2-2 في ملعب سانتياغو برنابيو في آذار الماضي، وهما المباراتان الوحيدتان للمنتخب الوطني منذ تولى دوريفال جونيور مهمة تدريب منتخب البرازيل.كما استبعد المهاجم ريتشارليسون ولاعب الوسط كاسيميرو، اللذان شاركا أساسيين مع البرازيل في بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر، من القائمة.وقبل البطولة يخوض منتخب البرازيل مباراتين وديتين أمام الولايات المتحدة والمكسيك.وفي بطولة كوبا أميركا، ستلعب البرازيل في المجموعة الرابعة مع كوستاريكا وكولومبيا وباراغواي.وضمت تشكيلة منتخب البرازيل:لحراسة المرمى: بينتو (أتليتيكو بارانينسي) - إيدرسون (مانشسترسيتي) - أليسون بيكر (ليفربول)،وللدفاع: دانيلو (يوفنتوس) - يان كوتو (جيرونا) – غيليرمي أرانا (أتليتيكو مينيرو) - وينديل (بورتو) بيرالدو وماركينيوس (باريس سان جرمان) - إيدر ميليتاو (ريال مدريد) – غابرييل (أرسنال) ، ولخط الوسط: أندرياس بيريرا (فولهام) - جواو غوميز (ولفرهامبتون)- برونو غيمارايش (نيوكاسل يونايتد) - دوغلاس لويز (أستون فيلا) -لوكاس باكيتا (وست هام يونايتد) ، ولخط الهجوم : اندريك (بالميراس) - إيفانيلسون (بورتو) – رودريغو وفينيسيوس جونيور (ريال مدريد) - غابرييل مارتينيلي (أرسنال) -رافينيا (برشلونة) - سافينيو (جيرونا).المصدر: سكاي نيوز