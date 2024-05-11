بلاغ من الصحة إلى الداخلية في كردستان عن "منتجات الأعشاب"

2024-05-11 10:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم السبت (11 آيار 2024)، وزارة الداخلية إلى إغلاق كافة الصفحات والحسابات الوهمية التي تعلن عن منتجات ما يسمى بالأعشاب.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انها "أصدرت طلباً كتابياً إلى وزارة الداخلية بحظر جميع الحسابات الوهمية على شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، سناب شات، انستغرام، تيك توك) التي تنشر ما يسمى بالمنتجات الطبية ومستحضرات التجميل للوجه، ولنمو الجلد والشعر والمقويات الجنسية".

وأكدت الوزارة في بيانها، ان "هذا الإجراء مخالف لإرشادات وزارة الصحة"، مشددة على "ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يفعل ذلك".



