2024-05-11 10:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن المستشار الفني لرئيس الوزراء محمد الدراجي، اليوم السبت، عن توقيع اتفاق بين العراق وايطاليا لتمويل المشاريع الصناعية بقيمة 700 مليون دولار، فيما أكد توقيع مذكرات تفاهم لتجهيز العراق بـ6 مصانع إيطالية للقطاع الخاص. وقال الدراجي في حديث تابعته الاقتصاد نيوز، إنه بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تم توقيع اتفاق بين اللجنة العليا للضمانات السيادية ومؤسسة شاسا للائتمانات الإيطالية نيابة عن الحكومة الإيطالية لتمويل مشاريع صناعية في العراق بقيمة 700 مليون دولار، لافتاً الى أنه تم توقيع الاتفاق بين المصرف العراقي للتجارة الـ TBI ومصرفين إيطاليين لتمويل هذه المشاريع. وأضاف أنه وضمن مبادرة الحكومة في دعم القطاع الخاص تم التوقيع أيضاً على مذكرات تفاهم بين رجال أعمال عراقيين ورجال أعمال من موردي خطوط الإنتاج والمصانع الإيطاليين لتوريد 6 مصانع الى العراق، مبيناً أن هذه المصانع تشمل المنتجات الزجاجية والأدوية ومجازر وتربية الدواجن والبيض ومعالجة الغاز المصاحب ومعمل حديد ومعمل أدوية.