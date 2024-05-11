2024-05-11 10:12:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن المستشار الفني لرئيس الوزراء محمد الدراجي، اليوم السبت، عن توقيع اتفاق بين العراق وايطاليا لتمويل المشاريع الصناعية بقيمة 700 مليون دولار، فيما أكد توقيع مذكرات تفاهم لتجهيز العراق بـ(6) مصانع إيطالية للقطاع الخاص. وقال الدراجي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية تابعته منصة “إيشان” إنه “بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تم توقيع اتفاق […]

ظهرت المقالة اتفاق عراقي – إيطالي لتمويل مشاريع صناعية بقيمة 700 مليون دولار أولاً على Eishan.