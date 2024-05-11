2024-05-11 10:12:07 - المصدر: منصة إيشان

فككت الشرطة خياما نصبها محتجون واعتقلت عشرات النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة بنسلفانيا في أحدث حملة أمنية على الاحتجاجات المنتشرة في الجامعات الأميركية. وجاء في تقرير لصحيفة طلابية أن أفرادا من شرطة فيلادلفيا مسلحين بعتاد مكافحة الشغب أبعدوا الصحفيين عن المخيم في جامعة بنسلفانيا قبل هدم الخيام وإلقاء متاع المحتجين في شاحنة […]

ظهرت المقالة اعتقالات بالجملة مع فض احتجاجات داعمة لغزة في الجامعات الأميركية أولاً على Eishan.