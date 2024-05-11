انطلاق عملية أمنية واسعة في بساتين شمال بغداد.. صور

2024-05-11 10:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم السبت، عن انطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة العناصر "الارهابية" المنهزمة والمطلوبين للقضاء والخارجين عن القانون في بساتين مناطق شمال بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قواتنا الأمنية تواصل تنفيذها للعمليات الاستباقية وبإسناد استخباري عالي المستوى، بهدف تضييق الخناق على العناصر الإرهابية المنهزمة والمطلوبين للقضاء والخارجين عن القانون".

وبينت أن "قطعات فرقة المشاة السادسة والقطعات الملحقة بها باشرت بتنفيذ عملية بحث وتفتيش واسعة في بساتين قضاء الطارمية (بستان البو شويل، بستان الملك) شمال العاصمة بغداد"، مؤكدة بالقول: "سنوافيكم التفاصيل لاحقاً".