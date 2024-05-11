"أسود بابل" يجولون الشوارع لمحاربة المخدرات.. صور

2024-05-11 10:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بملابسهم وخوذهم السوداء التي تميزهم كفريق ودراجاتهم الضخمة ذات الصوت المميز، خرج دراجو "أسود بابل" يتجولون في شوارع الحلة مركز محافظتهم، في حملة توعية ضد المخدرات ومتعاطيها.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن سائقين من فريق أسود بابل للدراجات النارية نفذوا صباح اليوم السبت، حملة في شوارع مدينة الحلة بالقرب من القصر الرئاسي، للتوعية ضد ظاهرة المخدرات وتوعية متعاطيها.

ولفت مراسلنا إلى أن الحملة نفذها الفريق بالتعاون مع مديرية مـخدرات بابل تحت شعار "كلا كلا للمخدرات، نعم، نعم للحياة"، والهدف هو تثقيف الشباب للتخلي عن هذه الآفة القاتلة للشباب.

تصوير: كرار جبار