اليوم .. خمس مباريات في انطلاق الجولة العشرين لممتاز الكرة

2024-05-11 10:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتنطلق اليوم السبت منافسات الجولة العشرين لدوري كرة القدم الممتاز للموسم الحالي (2023-2024)بإقامة 5 مباريات في ملاعب بغداد والمحافظات .وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "متصدر المجموعة الثانية فريق ديالى سيلتقي مع ضيفه الصناعات الكهربائية، ويلعب لحساب المجموعة ذاتها أيضاً أصحاب الأرض فريق الصناعة مع نظيره الجولان، فيما يستضيف ملعب غاز الشمال أهل الدار مع الغراف، بينما يستقبل البحري في ملعبه ضيفه الديوانية، في حين يحتضن ملعب النجف الثانوي لقاء الكوفة مع المصافي، ويبقى فريق الرمادي بالانتظار".وأضاف أن "مباريات هذه الجولة ستستكمل يوم غدٍ الأحد بإقامة خمس مباريات أيضاً، تجمع الأولى مصافي الجنوب مع الكرمة على ملعب الفيحاء، والفهد أمام سامراء على ملعب الرمادي، ويستضيف ملعب الـ(5000) متفرج مواجهة فريق الحسين مع الشرقاط، ويلتقي الاتصالات مع الناصرية في ملعب التاجي، وتختتم الجولة بلقاء فريق عفك مع ميسان على ملعب الأول، ويبقى متصدر المجموعة الأولى فريق البيشمركة في حالة انتظار".يشار إلى أن فريق البيشمركة يقف في صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد (34) نقطــة، بينما يتصدر فريق ديالى فرق المجموعة الثانية بـ(34) نقطة.