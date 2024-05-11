"انقلاب في الجامعات العراقية".. استبدال رؤساء وعمداء بموجب قانون التعليم الجديد

2024-05-11 10:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد عضو البرلمان العراقي عن نينوى نايف الشمري، يوم السبت، أن عدداً من رؤساء الجامعات والعشرات من عمداء الكليات سيتم استبدالهم بعد إقرار قانون التعليم العالي الجديد.

وقال الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من رؤساء الجامعات ومساعديهم والعشرات من عمداء الكليات في جامعات نينوى سيجري تغييرهم خلال الفترة القادمة، وفقا لقانون التعليم العالي الجديد الذي شرعه البرلمان العراقي الخميس الماضي في 9 أيار/ مايو".

وأضاف الشمري، أنه "من المتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد شهرين تقريباً، وتحديدا عند نشره في جريدة الوقائع العراقية الرسمية، ووصوله لوزارة التعليم العالي لبدء العمل به"، مؤكداً أن "هذا القانون يعد مهما للجامعات ولجميع المؤسسات العلمية التابعة لوزارة التعليم العالي".

وأوضح أن "القانون نص على فقرة مهمة للغاية، تتمثل بتغيير رؤساء الجامعات ومساعديهم والعمداء ومدراء مراكز هيئة البحث العلمي لمن مضى على وجودهم في المنصب مدة 4 سنوات، حيث سمح القانون بالتمديد لهم سنة واحدة فقط، وأن القانون سيجري على منهم في المنصب الآن".

وفيما يتعلق بإدارة المنصب بالوكالة، قال الشمري إنه "لا يجوز تمديد الوكالة أكثر من سنة واحدة"، معلقا بالقول "نحن في نينوى يهمنا أن تحظى الكفاءات العلمية ومن المشهود لهم بالخبرة والنزاهة بمناصب علمية، دون أن تكون هناك مجاملات على حساب المستوى والرصانة العلمية، لا سيما أن الجميع يشهد على ما حققته جامعة الموصل من مراتب علمية مميزة".

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت يوم الخميس الماضي، على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، أن المجلس صوت على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988.