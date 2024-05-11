الشياطين الحمر تسعى لهدم خطط البلوجرانا

2024-05-11 11:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت (11 آيار 2024)، أن الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، يسعى لهدم خطط برشلونة، من خلال إبرام صفقة من صفوف البلوجرانا.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه رغم أن مستقبل تين هاج مع المان يونايتد غير مضمون، إلا أنه يقاتل لضم مواطنه فرينكي دي يونج من برشلونة، ويصطحبه معه إلى وجهته المقبلة.

وأفادت بأن تين هاج يملك علاقة قوية مع دي يونج، حيث عملا سويًا في أياكس أمستردام، وبالفعل حاول ضمه الصيف الماضي لمانشستر يونايتد لكن باءت المحاولات بالفشل.

وكان دي يونج قد تلقى عرضًا مؤخرًا من إدارة برشلونة، لتجديد عقده مع تعديل راتبه، لكن النجم الهولندي لم يقدم أي رد حتى الآن.

وتخشى إدارة البارسا، من مماطلة دي يونج في التجديد، حيث ينتهي عقده الحالي في 2026، وستنخفض قيمة رحيله قبل عام واحد من نهاية عقده، أو استمراره لنهاية عقده ورحيله مجانا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن دي يونج لاعبا أساسيًا بالنسبة لتشافي هيرنانديز، لكن المردود الذي قدمه هذا الموسم أقل من التوقعات، وحال تلقيه لعرض جيد سيتم التفكير في رحيله.

وإذا نجح النادي الكتالوني في ضم كيميتش أو زوبيميندي، سيكون تواجد دي يونج أقل أهمية، وبالتالي رحيله هو القرار الأفضل.

المصدر: كوورة