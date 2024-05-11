2024-05-11 11:00:08 - المصدر: منصة إيشان

يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي التفوق على البشر في ألعاب الطاولة، وفك تركيب بنية البروتينات، وإجراء محادثة مقبولة، ولكن مع تزايد تطور هذه الأنظمة، ازدادت قدرتها أيضا على الخداع، حسبما جاء في تحذيرات جديدة من باحثين في المجال. وحدد تحليل أجراه باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حالات واسعة النطاق لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تقوم بخداع […]

ظهرت المقالة طوّر قدراته على الخداع.. الذكاء الاصطناعي “يتآمر” على البشر ويثير قلق الباحثين أولاً على Eishan.