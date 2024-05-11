رئيس الوزراء يرعى حفل إطلاق جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة

2024-05-11 11:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

رعى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، حفل إطلاق جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى حفل إطلاق جولة التراخيص الخامسة التكميلية والجولة السادسة".

وأضاف البيان أن "الجولتين تشملان 29 مشروعاً للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية، موزعة بين 12 محافظة عراقية".