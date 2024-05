2024-05-11 11:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت شركة اور العامة، اليوم السبت، تجهيز القطاع الخاص بـ 11 طناً من مادة الالمنيوم الخاصة بمعامل الطابوق، في إطار سعيها لسد حاجة السوق المحلية. وقال مدير عام شركة اور العامة جبار كامل الغالبي، في بيان تلقته “شبكة أخبار الناصرية”، إن “الشركة جهزت القطاع الخاص ب 11...

