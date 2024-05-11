2024-05-11 11:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تشهد بورصة الناصرية المحلية اليوم السبت الموافق 11 ايار للعام 2024 تراجعا ملحوظا في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل سعر الدينار العراقي سعر الشراء 145750 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي سع البيع 146250 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي السعر الرسمي المقر من البنك المركزي العراقي...

The post الناصرية: أسعار صرف العملات تُسجّل انخفاضًا ملحوظًا اليوم السبت appeared first on شبكة اخبار الناصرية.