2024-05-11 11:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لتكرير وتوزيع النفط الإيرانية جليل سالاري اليوم السبت إنه يتم استهلاك 139 مليون لتر من البنزين والغاز السائل يوميا في البلاد. وفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية إيسنا، صرح جليل سالاري على هامش المعرض الدولي الـ 28 للنفط والغاز والبتروكيماويات والتكرير في مؤتمر صحفي في إشارة إلى اختلال توازن الوقود في البلاد، أنه يتم إنتاج 110 إلى 112 مليون لتر من زيت الغاز وحوالي 108 ملايين لتر من البنزين يوميا في حين أنه يتم استهلاك 118 مليون لتر من البنزين و 21 مليون متر مكعب من الغاز السائل يوميا. وقال إن معالجة الاستهلاك يجب أن يكون على جدول الأعمال للسيطرة على عدم التوازن في الإنتاج والاستهلاك. وأشار سالاري إلى أن فرص الاستثمار في الشركة الوطنية للتكرير والتوزيع تبلغ 19 مليار دولار ، مؤكدا: “من بينها، 14.5 مليار دولار تتعلق بمشاريع جودة المصافي الحالية، و 1 مليار دولار و 200 مليون دولار منها تتعلق بخطوط الأنابيب و 255 مليون دولار منها تتعلق بقطاع التخزين، ومع تنفيذ هذه الخطط سيتم إضافة إنتاج البنزين اليومي في البلاد بـ32 مليون لتر و إنتاج زيت الغاز بـ16 مليون لتر. وفي وقت سابق، أكد مسؤول إيراني أن كثافة استهلاك الطاقة في إيران تبلغ ضعف المتوسط العالمي، فقال: يتم حاليا استهلاك 7 ملايين برميل من النفط الخام يوميا في إيران، مع العلم أن تقليل استهلاك موارد الطاقة في البلاد بنسبة 50، أي ما يعادل 3.5 مليون برميل من النفط الخام، سيوفر 80 مليار دولار من الدخل للبلاد سنويا. وإذا تمكنت البلاد من إدارة عجز الطاقة، فيمكنها حل المشاكل في القطاعات الأخرى.