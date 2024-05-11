انطلاق فعاليات مشاريع ملحق جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة

2024-05-11 11:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واع- حسن الفوازانطلقت، قبل قليل، فعاليات حفل إطلاق جولة التراخيص الخامسة التكميلية والجولة السادسة، الخاصة بالحقول النفطية والغازية، بحضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فعاليات حفل إطلاق جولة التراخيص الخامسة التكميلية والجولة السادسة، الخاصة بالحقول النفطية والغازية، انطلقت بحضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".وأضاف مراسلنا، أن "الجولة تشمل 29 مشروعاً للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية، موزعة بين 12 محافظة عراقية".وتضمنت الفعاليات، إجراء التنافس بين الشركات المتقدمة على مشاريع ملحق جولة التراخيص الخامسة وجولة التراخيص السادسة التي تشمل الحقول النفطية والغازية.وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اليوم الأول سيشمل الإعلان عن الشركات الفائزة للحقول (حقل شرقي بغداد - الامتدادات الشمالية، حقل ديمة - ميسان - حقل الفرات الأوسط - عكاشات - الفاو - العنز - تل حجر - بولخانة - عانة)".