وزير الموارد المائية يصل إلى محافظة الديوانية

2024-05-11 11:12:01 - المصدر: واع

الديوانية - واع - صفات العزاويوصل وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، اليوم السبت، إلى محافظة الديوانية، للاطلاع على الواقع الإروائي والزراعي في المحافظة.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله وصل إلى محافظة الديوانية برفقة عدد من المدراء العامين من مركز الوزارة وتشكيلاتها".وأضاف أن "وزير الموارد المائية التقى محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي ورئيس مجلس المحافظة وعدداً من أعضاء مجلس النواب العراقي عن المحافظة، لغرض مناقشة الواقع الإروائي والزراعي في المحافظة".