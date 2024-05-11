السوداني: حرق الغاز سيتوقف خلال 3 – 5 سنوات
2024-05-11 11:12:04 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
السوداني يعد الشركات: مؤسساتنا تعمل بعيداً عن الوسائل البيروقراطية لتسهيل بيئة الأعمال
السوداني: نؤسس لوضع جديد للعراق على مستوى سوق الطاقة العالمية
السوداني: نمضي بمشاريع نفطية متكاملة
السوداني: وضعنا هدفاً بتحويل 40% من إنتاج النفط خلال 10 سنوات
السوداني: حرق الغاز هدر للثورة وينتج عنه آثار مدمرة
السوداني: العراق رقم صعب في معادلة الطاقة والثروات النفطية بالمنطقة والعالم
السوداني: العراقيون ينتظرون أن ينعموا بالثروة وتوفير الحياة الكريمة
السوداني: العائدات النفطية يجب أن توظف للنهوض بباقي القطاعات
السوداني: لدينا رؤية وسياسة جديدة ومشاريع تنهض بواقع الثروة النفطية
السوداني: وزارة النفط بذلت جهودا كبيرة لتنعكس على كل مفاصل اقتصادنا الوطني
يتبع..