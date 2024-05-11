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السوداني: حرق الغاز سيتوقف خلال 3 – 5 سنوات

السوداني: حرق الغاز سيتوقف خلال 3 – 5 سنوات
السوداني: حرق الغاز سيتوقف خلال 3 – 5 سنوات
2024-05-11 11:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

السوداني يعد الشركات: مؤسساتنا تعمل بعيداً عن الوسائل البيروقراطية لتسهيل بيئة الأعمال

السوداني: نؤسس لوضع جديد للعراق على مستوى سوق الطاقة العالمية

السوداني: نمضي بمشاريع نفطية متكاملة

السوداني: وضعنا هدفاً بتحويل 40% من إنتاج النفط خلال 10 سنوات

السوداني: حرق الغاز هدر للثورة وينتج عنه آثار مدمرة

السوداني: العراق رقم صعب في معادلة الطاقة والثروات النفطية بالمنطقة والعالم

السوداني: العراقيون ينتظرون أن ينعموا بالثروة وتوفير الحياة الكريمة

السوداني: العائدات النفطية يجب أن توظف للنهوض بباقي القطاعات

السوداني: لدينا رؤية وسياسة جديدة ومشاريع تنهض بواقع الثروة النفطية

السوداني: وزارة النفط بذلت جهودا كبيرة لتنعكس على كل مفاصل اقتصادنا الوطني


يتبع.. 

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