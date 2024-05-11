2024-05-11 11:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

انطلقت، اليوم السبت (11 آيار 2024)، جولة التراخيص الخامسة التكميلية والجولة السادسة متضمنة 29 مشروعًا في 12 محافظة عراقية.

وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رعى، اليوم السبت، حفل إطلاق جولة التراخيص الخامسة التكميلية والجولة السادسة".

واشار الى انها "تشمل 29 مشروعاً للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية، موزعة بين 12 محافظة عراقية".