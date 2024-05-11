الخزعلي يكشف موعد عقد جلسة تحديد رئيس البرلمان

2024-05-11 11:18:08 - المصدر: قناة الثامنة

اعلن الأمين العام لجماعة أهل الحق قيس الخزعلي عن عقد جلسة تحديد رئيس جديد لمجلس النواب العراقي خلال هذا الاسبوع. وقال الخزعلي لوسائل الإعلام العراقية، إن مرحلة حسم منصب رئيس مجلس النواب قد بدأت وستعقد خلال هذا الاسبوع جلسة تحديد رئيس المجلس. واكد على ضرورة تكثيف الجهود للقضاء على الفساد، معتبرا ان الكابينة السابقة للحكومة العراقية هي الأكثر فسادا. وأستبعد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في شهر تشرين الثاني لعام 2023 بقرار من المحكمة الاتحادية ويدير نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي الجلسات، دون اختيار رئيس جديد بسبب عدم اتفاق الجهات السنية على مرشح للمنصب. وفي محاولة لجمع الأطراف