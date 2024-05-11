مضايقة الفلاحين الكورد في كركوك والتجارة تخصص 30 مليار لمستحقاتهم

2024-05-11 11:18:08 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج ادارة اقليم كوردستان ان المستقدمين والجيش في قرية بلكانه بمحافظة كركوك يمنعون الفلاحين الكورد من حصاد كدهم خلال ستة اشهر الماضية. وقالت الهيئة في بيان ان المستقدمين العرب دخلوا منذ يومين في قرية بلكانه ونصبوا الخيام فيها، بعيدا عن جميع اسس السلام والتعايش، والجيش ايضا لايسمح للفلاحين الكورد بحصاد محاصيلهم، جاء ذلك في وقت حصل الفلاحون الكورد خلال العام الماضي، الموافقة من قائد عمليات كركوك لزرع محاصيلهم، بحسب البيان. ودعت الحكومة العراقية إلى عدم السكوت عن قمع الفلاحين الكورد وإعطاء المستحقات المالية اللازمة للمستقدمين العرب وإعادتهم إلى مناطقهم. ومن جانبه اعلن مدير عام الشركة