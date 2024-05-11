2024-05-11 11:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، جولتي ملحق التراخيص الخامسة وجولة التراخيص السادسة.

وقال رئيس الوزراء خلال كلمته في حفل الإعلان عن جولة التراخيص وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"اليوم يمثل نهاية لجهود كبيرة بذلتها وزارة النفط وبداية لجهد أكبر وفرص أكثر ستنعكس على كل مفصل من مفاصل الاقتصاد الوطني"، لافتاً الى أن "البرنامج الحكومي تضمن سياسة جديدة تنهض في الثورة النفطية وأنه أفرد باباً واسعاً لرؤية الحكومة لاستثمار النفط والغاز".

وأضاف أن "العراق رقم صعب في معادلة الطاقة بالعالم"، مشيراً الى أن "الحكومة ستمضي بالمشاريع النفطية المتكاملة".

ولفت الى أن "طريق التنمية مشروع العراق الكبير"، مؤكداً أن "الحكومة وضعت هدفاً لتحويل 40 بالمئة من إنتاج النفط للصناعات التحويلية خلال 10 سنوات".

يتبع..