انطلاق دورة مشغلي تقنية الـVAR

2024-05-11 11:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحضور رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال أقيمت في العاصمةِ بغداد دورة مشغلي تقنية الـ(VAR) بمشاركة (20) شخصاً والتي تستمر لغاية السابع عشر من الشهر الحالي.وقال مدير الـ(VAR) علي كريم في بيان للمكتب الإعلامي لدوري المحترفين تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اتحاد الكرة أقام هذه الدورة بالتعاون مع شركة (ميديا برو) الرائدة في مجال التقنية ويحاضر فيها المحاضر الدوليّ السوري هادي البقاعي ".من جهته، أكد مدير الدورة زهير ناظم أن "عشرين شخصاً سيتلقون محاضراتٍ نظرية وعملية في كيفية العمل على نظام التشغيل التقنيّ، مبيناً أن جلَّ المشتركين من أصحاب الشهادات العليا، وسيشكلون إضافةً مهمة لدوري المحترفين".