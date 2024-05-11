تقلبات المناخ تضغط على طوارئ المستشفيات في العراق بنسبة 200%

2024-05-11 11:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اكد الخبير في مجال الصحة العامة علي الشمري، اليوم السبت (11 آيار 2024)، بان تقلبات المناخ تزيد من الضغط على طوارئ المستشفيات العراقية بنسبة 200% على الأقل.

وقال الشمري في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان" تقلبات الأجواء في العراق وما يرافقها من متغيرات بين الليل والنهار في درجات الحرارة ناهيك عن ارتفاع وتيرة هبوب العواصف الترابية شكلت مصدر قلق خاصة لأصحاب الامراض المزمنة ومنها الربو كون مناعتهم ضعيفة جدا".

وأضاف الشمري، ان "تقلبات المناخ تزيد من الضغط على طوارئ المستشفيات العراقية بنسبة لا تقل عن 200% وربما تفوقها، خصوصا مع هبوب العواصف التربية القوية بين فترة وأخرى"، مشددا على ان "بلادنا فقدت جزء كبير من احزمة الخضراء ناهيك عن التجريف وزحف الصحاري في مناطق عدة".

وأشار الى ان "الالتزام بالإرشادات الطبية هي المسار الوحيد لتقليل معاناة المرضى وخاصة ارتداء الكمامة والابتعاد عن العواصف الترابية وتناول الادوية".

وتشهد أجواء العراق خلال هذه الفترة تقلبات كبيرة في الطقس ما بين تذبذب درجات الحرارة او تساقط الامطار وهبوب عواصف ترابية في مناطق عديدة.

وكانت هيئة الانواء الجوية، أعلنت اليوم السبت، حالة الطقس المتوقعة في البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما اشارت الى تفاوت بدرجات الحرارة مع فرص لتساقط زخات المطر وتصاعد للغبار.



