2024-05-11 12:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (11 آيار 2024)، إلقاء القبض على 16 متهمًا ومصادرة طائرة مسيرة ومواد مخدرة بمناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز قيادة عمليات بغداد المشتركة من خلال انتشارها ونصب السيطرات المفاجئة والوقتية في جانبي الكرخ والرصافة بالتنسيق مع قسم أستخبارات وأمن قيادتنا خلال الـ24 ساعة الماضية، تمكنت من إلقاء القبض على 16 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهمين بالجرائم الجنائية والمنظمة، وآخرين بحيازة الأسلحة والمواد غير المرخصة، ضبط بحوزة البعض اسلحة ومواد اخرى ممنوعة".

واضافت، أنه "تمت مصادرة بندقية واحدة و6 مسدسات وكمية من العتاد والتجهيزات، مع طائرة مسيرة (درون) غير مرخصة، وحجز عدد من العجلات المخالفة للضوابط المرورية".

ولفتت الى أنه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الأختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".







