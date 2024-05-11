السوداني: العراق رقم صعب في معادلة الطاقة والثروات النفطية بالمنطقة والعالم

2024-05-11 12:06:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، العراق بأنه "بات رقماً صعباً في معادلة الطاقة والثروات النفطية بالمنطقة والعالم" بأسره، مؤكدا عزم وزارة النفط إيقاف حرق الغاز المصاحب خلال مدة تصل اقصاها الى 5 سنوات.

جاء ذلك في كلمة له القاها خلال مراسم حفل إطلاق جولة التراخيص الخامسة التكميلية والجولة السادسة، و التي تشمل 29 مشروعاً للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية، موزعة بين 12 محافظة عراقية.

وقال السوداني خلال كلمته اليوم، إنه "رغم أننا تأخرنا في تحقيق الاستثمار الأمثل للثروة النفطية والغازية ولكن من هذا الجهد وخلال العام ونصف العام نستطيع القول إن وبكل ثقة ان العراق رقم صعب في معادلة الطاقة والثروات النفطية في المنطقة والعالم".

وأردف بالقول، "لقد وضعنا ومنذ اليوم الأول من تشكيل الحكومة العراقية هدف استثمار هذه الثروة بدءاً من إيقاف حرق الغاز المصاحب، والذي سيتوقف خلال مدة 3 - 5 سنوات بعد اكمال المشاريع التي أُبرمت في الأشهر الماضية، فضلا عن إيقاف الآثار البيئية لهذه العملية اضافة الى كونه هدرا للثروة، فهو ينتج عن آثار مدمرة على المناخ والبيئة وحياة الإنسان".

كما أشار السوداني، إلى توجه حكومته الى تحويل إنتاج النفط للصناعات التحويلية من البرتوكيمياوات، والمصافي، منوها الى وضع هدف تحويل 40 بالمئة من انتاج النفط خلال السنوات العشر المقبلة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء الى استثمار الغاز الحر الذي يُنفذ من خلال جولة التراخيص السادسة، قائلا إنه "هدف مهم لإستثمار هذه الثروة المعطلة طيلة عقود من الزمن".