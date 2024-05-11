2024-05-11 12:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت محافظة نينوى، اليوم السبت، تشكيل لجنة إدارية مهامها تقييم عمل مديري الدوائر ودوائرهم وفق استمارة حددت لذلك.

وبموجب وثيقة صادرة، اليوم، عن المحافظة، تحمل توقيع المحافظ عبد القادر الدخيل، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، تشكلت لجنة من سبعة شخصيات بينهم معاوني المحافظ ومستشاريه.

وبينت الوثيقة أن مهام اللجنة تقييم أداء الدوائر ومديريها في المحافظة من خلال استمارة أعدت لهذا الغرض.

وتضمنت مهام اللجنة ايضاً في تحديد التقييم إنجاز تقارير الرقابة المالية والدعاوى المقامة في هيئة النزاهة وغير المحسومة، ونسبة المشاريع المنجزة والمتلكئة.

وحددت الوثيقة 60 يوماً كسقف زمني لانتهاء مهمة اللجنة.

ويأتي تقييم الدوائر في نينوى تزامناً مع حديث في اروقة مجلس محافظة نينوى لاجراء تغييرات إدارية في المحافظة بعد اجراء تقييمها.

وكان رئيس مجلس محافظة نينوى احمد الحاصود قد نفى، أمس الجمعة، ما تناقلته بعض المواقع عن طرح أسماء لشغل مناصب عامة في نينوى، وأكد أن المجلس يناقش اسماء مرشحين على الصحة والاستثمار لارسالها الى بغداد

وقال الحاصود، لوكالة شفق نيوز، انه "لا صحة لما تناقله بعض المواقع الوهمية عن ترشيح أسماء لمناصب عامة في نينوى ومن بينها قائد الشرطة"، مؤكداً أن المجلس داعم لقادته الأمنيين وان البعض استغل الوضع لترويج الشائعات التي تتعلق بتغييرات المناصب.

وأوضح الحاصود أن المجلس" لم يناقش حتى الآن هذه التغييرات باستثناء مناقشة اسماء مرشحين طرحوا لشغل منصب رئيس هيئة الاستثمار ومدير عام صحة نينوى.