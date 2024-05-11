القوات الروسية تتقدم في خاركيف الأوكرانية وفرار المئات منها

2024-05-11 12:12:06 - المصدر: قناة الثامنة

أفاد الحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف السبت إجلاء مئات الأشخاص من المناطق المحاذية للحدود الروسية في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، غداة بدء موسكو هجوماً برياً. وقال سينيغوبوف على منصات التواصل الاجتماعي "انه تمّ إجلاء ما مجموعه 1775 شخصاً"، مشيرا الى أن هجمات بالمدفعية وقذائف الهاون طالت 30 بلدة في المنطقة خلال الساعات الـ24 الماضية. وحقّقت القوات الروسية تقدّماً محدوداً في المنطقة الحدودية التي استعادتها أوكرانيا قبل نحو عامين بعد سيطرة قوات موسكو على مساحات واسعة منها. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إنّ "معارك عنيفة" تجري على "طول خطّ الجبهة" في منطقة خاركيف التي تقع في معظمها تحت سيطرة قواته