2024-05-11 12:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تشهد أسواق الناصرية المحلية ليوم السبت المصادف 11 ايار انخفاضا في أسعار بعض الخضروات والفواكه باميا عراقية سعر الكيلو 6000دينار طماطم عراقية سعر الكيلو 1000دينارطماطم مستوردة سعر الكيلو 750 دينار بصل اصفر و ابيض سعر الكيلو 750 ديناربصل احمر سعر الكيلو 1000 دينار باذنجان عراقي سعر الكيلو...

The post الناصرية: أسعار الفواكه والخضروات اليوم السبت، هل هي رخيصة أم غالية؟ appeared first on شبكة اخبار الناصرية.