غليان الطقس يبدأ.. منخفض جوي يضرب ذي قار ويرفع درجة الحرارة لـ 40

2024-05-11 12:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: توقَّعت الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم السبت، تأثر محافظة ذي قار بمنخفض جوي قادم من البحر الأحمر يتسبب بارتفاع درجات الحرارة وعواصف ترابية خلال اليومين المقبلين . وذكرت الهيئة في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، أن “ذي قار تتاثر اليوم بمنخفض جوي قادم من البحر الاحمر سيؤثر...

