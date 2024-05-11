2024-05-11 12:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، جولتي ملحق التراخيص الخامسة وجولة التراخيص السادسة. وقال رئيس الوزراء خلال كلمته في حفل الاعلان عن جولة التراخيص، إن: اليوم يمثل نهاية لجهود كبيرة بذلتها وزارة النفط وبداية لجهد أكبر وفرص أكثر ستنعكس على كل مفصل من مفاصل الاقتصاد الوطني، لافتا الى أن البرنامج الحكومي تضمن سياسية جديدة تنهض في الثورة النفطية وأنه أفرد باباً واسعاً لرؤية الحكومة لاستثمار النفط والغاز. وأضاف أن العراق رقم صعب في معادلة الطاقة بالعال، مشيرا الى أن الحكومة ستمضي بالمشاريع النفطية المتكاملة. ولفت الى أن طريق التنمية مشروع العراق الكبير، مؤكدا ان الحكوة وضعت هدفاً لتحويل 40 بالمئة من إنتاج النفط للصناعات التحويلية خلال 10 سنوات.