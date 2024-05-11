2024-05-11 12:24:08 - المصدر: منصة إيشان

انخفضت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، في غمرة تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، تشير إلى احتمال بقاء معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول وهو ما قد يعوق الطلب من أكبر مستهلكي الخام في العالم. وقالت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، الجمعة، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان قد تم تشديد […]

ظهرت المقالة النفط يتكبد خسائر خلال أسبوع والأنظار تترقب الفائدة الأميركية أولاً على Eishan.