2024-05-11 12:24:08 - المصدر: منصة إيشان

أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، جولتي ملحق التراخيص الخامسة وجولة التراخيص السادسة،ن في حين أكد على إيقاف حرق الغاز في العراق خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.. وقال رئيس الوزراء خلال كلمته في حفل الإعلان عن جولة التراخيص، إن “اليوم يمثل نهاية لجهود كبيرة بذلتها وزارة النفط وبداية […]

ظهرت المقالة السوداني يحدد موعد إيقاف حرق الغاز ويؤكد: العراق رقم صعب في معادلة الطاقة بالعالم أولاً على Eishan.