الأولى منذ 11 عاما.. الكشف عن تفاصيل محاولة اغتيال ضابط مرور في ديالى

2024-05-11 12:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر أمني، اليوم السبت (11 أيار 2024)، تفاصيل محاولة اغتيال ضابط مرور في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "ضابط مرور برتبة مقدم تعرض قرب تقاطع الجوبة 7 كم شمال شرق بعقوبة مساء يوم امس الى محاولة اغتيال بأطلاق النار على مركبته دون اي إصابات".

وأضاف انه "صدرت أوامر فورية بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حيثيات الحادث الذي يعد الأول من نوعه منذ 11 سنة لضباط المرور بشكل مباشر"، مؤكدا ان "اللجنة توصلت الى خيوط مهمة قد تكشف هوية الجاني خلال الساعات المقبلة خاصة وان هناك شكوى قدمت بحق احد المشتبه بهم".

وأشار الى ان "القراءات الأولية تستبعد ان يكون عمل إرهابي لكن نتائج التحقيقات سيتم كشفها للراي العام بعد اكمالها من قبل اللجنة الأمنية".

يشار الى ان مصدر أمني كشف يوم أمس الجمعة، عن نجاة ضابط في مرور ديالى من محاولة اغتيال شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "ضابطا برتبة مقدم في مرور ديالى نجا من محاولة اغتيال بعد تعرض مركبته التي كان يستقلها الى اطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين اثناء مروره من تقاطع الجوبة شمال شرق بعقوبة".