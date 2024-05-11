التعليم تحصد المركز الأول في تصنيف المبادرات التطوعية

2024-05-11 12:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت (11 آيار 2024)، الحصول على المركز الأول في التصنيف العام للأمانة العامة لمجلس الوزراء للمبادرات التطوعية في العراق.

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، أن "ذلك جاء في التقرير السنوي الثاني للمبادرات التطوعية التي حققتها الوزارات للعام 2023 الصادر من دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

واضاف "حيث وثقت النتائج حصول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على المركز الأول للمبادرات والأنشطة التطوعية في 17 مجالا إنسانيا".

واوضح أن "محاور التقرير تضمنت المبادرات والأنشطة التطوعية ومجالاتها المبادرات التطوعية وبيئة المحافظات التي نفذت فيها الأعمال التطوعية والفئات المستفيدة من المبادرة ".

واشار الى أن "التقرير أوصى بضم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من بين ثلاث وزارات إلى عضوية اللجنة الدائمة للعمل التطوعي لسنة (2023-2024)".