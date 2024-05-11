"ناسا" تخطط لبناء اول نظام للسكك الحديدية على القمر

2024-05-11 13:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وكالة الفضاء الامريكية ناسا، انها تخطط لبناء نظام سكك حديدية على سطح القمر. وقال خبير الروبوتات لدى مختبر الدفع النفاث التابع لناسا إيثان شالر، إنهم يرغبون في بناء أول نظام سكك حديدية قمري والذي سيوفر عمليات نقل موثوقة وفعالة وذات تحكم ذاتي على القمر. وأوضح شالر أن نظام النقل الآلي والمتين وطويل الأجل سيكون ضرورياً للعمليات اليومية لقاعدة قمرية مستدامة في ثلاثينيات القرن الحالي، لكن في الوقت نفسه، فإن رواد الفضاء لن يحظوا برحلة على متن هذا القطار القمري، لأنه سيكون مخصصاً فقط للآلات. ويقترح مختبر الدفع النفاث تفعيل نظام FLOAT عند بناء السكك الحديدية القمرية، والذي يعتمد على الروبوتات المغناطيسية التي تحلق فوق مسار مكون من 3 طبقات، ومن المقرر استخدامها لنقل حمولات من أشكال مختلفة تصل إلى 110 أطنان. ولن تضم تلك الروبوتات أجزاءً متحركة، ومن المقرر أن تطفو فوق المسار بفضل طبقة من الغرافيت بجانب طبقة تولد قوة دفع كهرومغناطيسية. كما من الممكن إعادة تشكيل شبكة المسارات بمرور الوقت لتتناسب مع المهام المختلفة.