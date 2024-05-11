المصرف العراقي الاسلامي يعلن زيادة راسماله الى 300 مليار دينار 

2024-05-11 13:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن المصرف العراقي الاسلامي، اليوم السبت، رأسمال الشركة إلى 300 مليار دينار، فيما قرر فتح فرعين في كربلاء ووزارة الداخلية. وذكر المصرف العراقي الاسلامي، في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن الهيئة العامة عقدت اجتماعها في نادي الصيد في بغداد وقد تضمن الاجتماع عدة مخرجات بينها مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة 2023 والمصادقة عليها بالإجماع. وأشار الى مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات والمصادقة عليه، بالاضافة الى مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للمصرف والمصادقة عليه، وكذلك مناقشة مقسوم الأرباح لعام 2023 وقررت الهيئة العامة تدوير الأرباح والبالغة 72 مليار و845 مليون دينار إلى الفائض المتراكم وبالاجماع. واضاف، ان الهيئة العامة وبالاجماع قررت حجز مبلغ مليار و 148 مليون دينار من الفائض المتراكم لتأسيس فرع كربلاء وكذلك حجز مبلغ مليار و300 مليون دينار لتأسيس فرع في وزارة الداخلية. واكد، ان الهيئة العامة وبالاجماع قررت زيادة رأسمال الشركة من 250 مليار إلى 300 مليار دينار وفقا للتفاصيل الآتية: أ زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 68 مليار و 345 مليون دينار وفق المادة 55 ثانياً رسملة ب زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 6 مليار و654 مليون دينار من احتياطي التوسعات وفق المادة 55 ثالثا رسملة. ولفت الى إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة ومكافأتهم وبالاجماع، مبيناً ان الهيئة العامة بالإجماع وافقت على مشاركة مصرف الصفوة الإسلامي الأردني وبمبلغ 40 مليار دينار، وكذلك مساهمة المصرف في تأسيس مصرف رقمي وبنسبة 30 .