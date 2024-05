بالوثيقة: الصحة توافق على فتح فرع لدراسة البورد العربي بمستشفى الحبوبي

2024-05-11 13:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:وافقت وزارة الصحة، اليوم السبت، على اعتماد مستشفى الحبوبي التعليمي في ذي قار لافتتاح فرع لدراسة البورد العربي لجراحة الأنف والاذن والحنجرة.وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها شبكة أخبار الناصرية أنه “تم تشكيل لجنة وزارية لزيارة المستشفى لغرض تقييمه وبيان مدى إمكانية الاعتراف به كمركز تدريبي لاختصاص جراحة الأنف...

