مستشار السوداني يكشف للثامنة مهام مكتب رئيس الورزاء في كركوك

2024-05-11 13:18:07 - المصدر: قناة الثامنة

اعلن مستشار رئيس الوزراء ورئيس مكتبه في محافظة كركوك عامر الجبوري ان مهام فريق المكتب تكمن في تقديم الخدمات لاهالي المحافظة. وقال الجبوري في اول تصريح صحفي له بعد تسنمه منصب مستشار رئيس الوزراء وادارة مهام اعمال مكتب رئيس مجلس الوزراء فريق متابعة المشاريع في محافظة كركوك لقناة الثامنة ان مكتب رئيس الوزراء في المحافظة افتتح امس لتنفيذ المشاريع ومتابعتها ومايحتاجه المواطن. واكد تلبية المكتب لجميع احتياجات المواطنين في محافظة كركوك، مشيرا الى ان المكتب سيكون مكملا لعمل الحكومة المحلية في المحافظة من خلال التنسيق بينها وبين حكومة المركز، بهدف التخفيف من الروتين والمعوقات، وتقديم المشاريع ومعالجة المتلكئة منها ستكون