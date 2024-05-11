لجنة فحص الملاعب تواصل زياراتها لأندية الدوري التأهيلي للدرجة الممتازة

2024-05-11 13:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتواصل لجنةُ فحص الملاعب زياراتها التقييميّة لملاعب فرق أندية الدرجة الأولى التأهيلية إلى الدوري الممتاز.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)،اليوم السبت، أن" اللجنة المؤلفة من (صباح نور الدين ويوسف إبراهيم) زارت ملاعب أندية الصوفية والموصل والأمواج الموصلي للاطلاع على الملاعب المُفترضة لنادي الصوفية ونادي الموصل، وتمّ تسجيل عددٍ من الملاحظات والاتفاق على إكمالها بمدةٍ أقصاها ثلاثة أيام، وبخلافه يعدُّ الملعب غير معتمدٍ لإقامةِ المباريات".وأضاف البيان أن " اللجنة ستواصل زياراتها الاطلاعيّة والتقييميّة خلال الأيام المقبلة لعددٍ آخر من ملاعب الأندية".