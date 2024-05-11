دعم برلماني لقرار قطع خدمة الإنترنت خلال الامتحانات النهائية: نتعامل مع غش مبتكر

2024-05-11 13:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -بغداد

أكد عضو لجنة التربية النيابية، النائب صباح الشيخ حبيب، اليوم السبت (11 آيار 2024)، دعمه لقطع الانترنيت خلال الامتحانات النهائية.

وقال حبيب في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لحد الان لم يحسم القرار حول قطع الانترنيت مع بدء الامتحانات للصفوف المنتهية في العراق"، مبينا أن "القرار يقع على عاتق هيئة الرأي في وزارة التربية كونها هي من تحدد وفق رؤيتها".

وأضاف، أن "لجنة التربية النيابية تطالب وتبحث مع الوزارة وهيئة الرأي حول مجمل قضايا العملية التربوية لكن هيئة الرأي هي من يقع عليها مسؤولية اتخاذ القرار في نهاية المطاف".

وكشف حبيب عن "وجود بوادر ربما لايتم قطع الانترنيت خلال الامتحانات القادمة لكن الامر يبقى حيز رؤية هيئة الرأي ومدى اهمية تطبيق القرار من عدمه".

وتابع أنه "وبشكل شخصي ندعم قرار قطع الانترنيت لأننا امام طرق مبتكرة في الغش وبالتالي ستكون هناك مشاكل في القاعات الامتحانية ما يجعل قطع الانترنيت ضرورة لفترة محدودة لمنع اي خطوات تفضي للغش".

وكانت وزارة الاتصالات، قد نفت، أمس الجمعة، الأخبار المتداولة بشأن قطع خدمة الإنترنت خلال الامتحانات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الاتصالات عمر عبد الرزاق مصحب في بيان تلقته، "بغداد اليوم" إن "الوزارة تنفي الأخبار المتداولة بشأن قطع خدمة الإنترنت خلال الامتحانات".