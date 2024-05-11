الإعلام الأمني تكشف تفاصيل حادث قتل في ميسان

2024-05-11 13:48:02 - المصدر: الفرات نيوز

خلية الإعلام الأمني

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شرعت قيادة شرطة محافظة ميسان بالإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة ملابسات حادث إطلاق نار حصل بالساعة 200 فجر اليوم السبت، على شخصين من عجلة في منطقة الصحفيين، ما أدى الى إصابتهما، في حين تم العثور على عجلة في منطقة المشرح تحمل المواصفات نفسها بداخلها أثر دماء وبندقية نوع كلاشنكوف، وبعد التفتيش وتتبع آثار الدماء تبين أن صاحب العجلة أصيب بإطلاقة نارية في منطقة الفخذ وفارق الحياة على إثر تداعيات النزف الشديد بعد وصوله الى منزله، وما زالت التحقيقات مستمرة وتم تشكيل فريق عمل استخباري، فضلاً عن خبراء الأدلة الجنائية، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً.

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11 أيار 2024