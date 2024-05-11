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العوادي:إنهاء عمل بعثة اليونامي لا يتعارض مع استمرار الوكالات الأممية الإنسانية

العوادي:إنهاء عمل بعثة اليونامي لا يتعارض مع استمرار الوكالات الأممية الإنسانية
العوادي:إنهاء عمل بعثة اليونامي لا يتعارض مع استمرار الوكالات الأممية الإنسانية
2024-05-11 13:48:02 - المصدر: الفرات نيوز

المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي

 

- إنهاء عمل بعثة اليونامي جاء بطلب عراقي وتوصية أممية

 

- إنهاء عمل بعثة اليونامي يتطابق مع رؤية الحكومة في هذا الملف

 

- العراق بلد ذو سيادة وقد تعافى من الأزمات والانهيارات التي أصابته جراء الحروب المتعددة

 

- إنهاء عمل بعثة اليونامي السياسي لا يتعارض مع استمرار الوكالات الأممية الإنسانية

 

- مجلس الأمن قرر تشكيل لجنة مراجعة استراتيجية وعلى أن تقدم هذه اللجنة تقييمها لمهام بعثة اليونامي في نهاية شباط من العام الحالي

 

- الحكومة نجحت في إدارة ملفات داخلية حساسة كملف كركوك والعلاقة مع الإقليم 

 

- الحكومة العراقية بدأت باتخاذ المبادرات لحل المشاكل السياسية والتي كانت جزءاً من مهام البعثة السياسي

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