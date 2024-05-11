2024-05-11 13:48:02 - المصدر: الفرات نيوز

المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي

- إنهاء عمل بعثة اليونامي جاء بطلب عراقي وتوصية أممية

- إنهاء عمل بعثة اليونامي يتطابق مع رؤية الحكومة في هذا الملف

- العراق بلد ذو سيادة وقد تعافى من الأزمات والانهيارات التي أصابته جراء الحروب المتعددة

- إنهاء عمل بعثة اليونامي السياسي لا يتعارض مع استمرار الوكالات الأممية الإنسانية

- مجلس الأمن قرر تشكيل لجنة مراجعة استراتيجية وعلى أن تقدم هذه اللجنة تقييمها لمهام بعثة اليونامي في نهاية شباط من العام الحالي

- الحكومة نجحت في إدارة ملفات داخلية حساسة كملف كركوك والعلاقة مع الإقليم

- الحكومة العراقية بدأت باتخاذ المبادرات لحل المشاكل السياسية والتي كانت جزءاً من مهام البعثة السياسي